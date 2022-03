Tu można wypływać pierwsze mile morskie

Żeglarstwo nie musi być uprawiane wyczynowo. To sport dla każdego, zarówno dla głodnych rywalizacji i sukcesów zawodników, jak i lubiących naturę i walkę z żywiołem pasjonatów, którzy wolą pływanie rekreacyjne. Jednych i drugich można spotkać w szczecińskim Centrum Żeglarskim.

Centrum Żeglarskie szkoli swoich podopiecznych od najmłodszych lat. Podstawy żeglarstwa poznają już dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które po przejściu odpowiedniego szkolenia i spędzeniu kilku lat na wodzie mogą zrobić kolejny krok w kierunku swojego żeglarskiego rozwoju i wybrać zajęcia w kolejnych sekcjach. Jednym z takich miejsc jest sekcja pływania turystycznego, gdzie na pokładzie DZ, skiperów, janmorów i carin można doskonalić swoje umiejętności i zdobywać patenty żeglarskie. Opiekunami sekcji turystycznej w Centrum Żeglarskim są: Izabela Poppe-Iwanów, Agata Ostrowska oraz Jerzy Szwoch.

Skipery przez niektórych są nazywane też kormoranami. To łódki rekreacyjne, turystyczne. To jacht drewniany, żaglowy (grot i fok) z jednym masztem, przeznaczony do żeglowania dla czterech osób z noclegiem dla dwóch, góra

...