Trwa walka o przedszkole na Skolwinie. Rodzice przeciwko likwidacji filii

- Walczymy o dobre warunki dla naszych dzieci. A te zapewnia przedszkole w budynku domu kultury - deklarowały mamy przedszkolaków z filii nr 77 na szczecińskim Skolwinie, które przyszły w środę 6 grudnia do magistratu. Chcą, aby po remoncie DK „Klub Skolwin" przedszkole wróciło do dawnej siedziby. Urząd Miasta podjął decyzję o likwidacji placówki i przeniesieniu jej do Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Karpackiej.

Wczoraj zaplanowano posiedzeniem komisji ds. edukacji Rady Miasta, dotyczące m.in. przyszłości filii przedszkola ul. Stołczyńskiej 163 w Szczecinie. Przyszli na nie przedstawiciele rodziców. Wspierali ich radni PiS.

- Cieszy nas to, że odbyły się już spotkania i pewne konsultacje z Urzędem Miasta, natomiast tych kwestii jest bardzo dużo, wiele spraw należałoby omówić i niestety wiele z nich nie znalazło na ten moment odpowiedzi, co martwi - mówił radny Dariusz Smoliński podczas środowej konferencji prasowej, zorganizowanej przed posiedzeniem komisji.

Rodzice przedszkolaków wciąż nie wiedzą, dlaczego magistrat nie chce kontynuować działalności filii przedszkolnej po

