Wyprawka, szafka, ryza papieru. Opłaty drenują portfele rodziców

Składka klasowa, rada rodziców, zbiórka na ryzy papieru, ksero, opłata za szkolną szafkę - ledwie minął pierwszy miesiąc nauki, a rodzice - po pierwszych zebraniach - muszą trzymać się za portfel. Choć część opłat jest dobrowolna, a niektóre nawet niezgodne z prawem, trudno odmówić wielu inicjatywom, które wychodzą od samych rodziców i mają służyć ich pociechom.

- Klasowe 200 zł za cały rok, choć jeszcze w ubiegłym trzeba było zapłacić 150 zł, rada rodziców 50 złotych za semestr, składka na salę komputerową 20 zł rocznie - wylicza pani Anna. - Do tego dochodzi opłata za wynajem szafki w szkole, czyli 180 zł rocznie. To wszystko pomnożone razy dwa, bo mam dwoje dzieci. I ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ale to już indywidualnie, poza placówką, czyli ponad 100 zł za dwoje nastolatków. Dochodzą jeszcze obiady po 8 zł dziennie, czyli dla dwojga 16 zł na dzień. Wrzesień to był bardzo trudny czas dla domowego budżetu - dopowiada matka 11-latka i 13-latki.

Droższy jest przedszkolak

Wyprawka przedszkolaka - wbrew pozorom - jest jeszcze bardziej kosztowna. W publicznych

