Mały Polak - wielkie serce. Przedszkolaki śpiewały patriotyczne pieśni

Na scenie Klubu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej wystąpiło niemal 40 dzieci ze szczecińskich przedszkoli. Fot. PP 38

Dzieci z siedmiu szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczciły 105. rocznicę odzyskania niepodległości śpiewająco - po raz szósty, w Klubie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej „Mały Polak – Wielkie Serce”.



Przegląd pieśni patriotycznych narodził się sześć lat temu. Jego pomysłodawczynią była Monika Szostak, nauczycielka Przedszkola Publicznego nr 5 w Szczecinie.

- Z roku na rok poziom konkursu jest coraz wyższy - mówi Monika Wieleba, dyrektorka Przedszkola Publicznego nr 38 „Tęczowe” w Szczecinie, które jest organizatorem przeglądu. - W tym roku na scenie wystąpiło niemal 40 dzieci, głównie sześciolatków. Serce się radowało i było niezwykle wzruszająco, gdy galowo ubrane maluchy śpiewają „Przybyli ułani pod okienko” czy „O mój rozmarynie". To bardzo piękne widowisko, które zaszczyca swoim patronatem Zachodniopomorski Kurator Oświaty, pani Katarzyna Koszewska. Wydarzenie idealnie wpisuje się w obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Krzewi w dzieciach patriotyzm - śpiewając przekazują one swoją miłość do ojczyzny.

Dzieci z przedszkola „Tęczowego” do konkursu przygotowywały się przez miesiąc, zaczęły ćwiczyć zaraz po święcie Komisji Edukacji Narodowej. W jednym utworze zmieściły pięć patriotycznych pieśni i... wygrały tegoroczną rywalizację! Drugie miejsce należało do Przedszkola Publicznego „Żagielek”, trzecie zdobyli podopieczni oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 68 im. 12 Pułku Ułanów Podolskich.

Przyznano także wyróżnienia dla Przedszkola Publiczne nr 66 „Pod kasztanem”, Przedszkola Publicznego „Rusałka”. Doceniono również dzieci ze Środowiskowej Placówki Edukacyjno-Wychowawczej nr 1

Zachodniopomorski Kurator Oświaty przyznała swoją nagrodę specjalną Przedszkolu Publicznemu nr 30 „Chochlik” w Szczecinie za wykonanie utworu „Przybyli ułani pod okienko”.

(kel)