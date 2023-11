Tornistry ciągle za ciężkie. Przeciążenia szkodzą młodym kręgosłupom

Zasada jest taka, że to, co mieści się w szkolnym tornistrze, nie powinno przekraczać 10 proc. wagi ucznia. Jednak coroczne badania, jakie przeprowadza w szkołach podstawowych Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie pokazują, że dzieci dźwigają za dużo, co szkodzi ich kręgosłupom. Tegoroczne ważenie plecaków też przyniosło niepokojące wieści.

Akcja ważenia tornistrów i plecaków odbywa się w ramach programu #MojaSzkołaZdrowaSzkoła. To już trzecia edycja projektu, który zapoczątkowano w 2018 roku. Wówczas okazało się, że z 11 tysięcy przebadanych w Zachodniopomorskiem uczniów szkół podstawowych aż 55 proc. nosi na plecach za ciężkie plecaki. Najbardziej przeciążone były plecy czwartoklasistów - ledwie 19 proc. z nich nosiło plecaki nieprzekraczające 10 proc. masy ich ciała. W 2022 roku zważono tornistry 9 tysięcy dzieci z podstawówek w regionie - w klasach od I do VI aż 57 proc. nosiło na plecach ponad miarę. Porównanie wyników z 2018 i 2022 roku pokazało, że to wciąż uczniowie klas czwartych są nadmiernie obciążeni.

W tym roku akcja została powtórzona, choć w

