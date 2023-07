Lody z bakteriami, z brudnego automatu

Lody to dokonały deser dla ochłody w upalne lato. Sanepid - jak co roku - skontrolował wybrane punkty sprzedaży lodów z automatów w Zachodniopomorskiem. Do kontroli wytypowano 43 miejsca, zlokalizowane głównie w kurortach wypoczynkowych. Aż 42 procent z badanych próbek lodów zakwestionowano. Gastronomicy wciąż mają problem z zachowaniem higieny i czystością maszyn.

Próby pobierane były przez trzy dni lipca.

- Do badań pobrano 215 próbek z 43 partii lodów - mówi Paweł Mayko z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. - Lody z automatu badane są w kierunku bakterii chorobotwórczych tj. Salmonella oraz Listeria monocytogenes oraz w kierunku mikroorganizmów wskaźnikowych tj. bakterii

Enterobacteriacae. 90 próbek z 18 partii lodów zakwestionowano ze względu na zawyżoną ilość bakterii Enterobacteriacae.

Sanepid wydał aż jedenaście decyzji administracyjnych nakazujących zamknięcie punktów. Ich powtórne otwarcie możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu skutecznych procesów mycia i dezynfekcji sprzętu, powierzchni produkcyjnych oraz przedłożenia wyników badań potwierdzających ich skuteczność. Siedmiu przedsiębiorców poinformowano o konieczności wzmożenia reżimu sanitarnego w celu wyeliminowania wszelkich zanieczyszczeń.

- Za zakwestionowane wyniki badań przedsiębiorcy zostaną obciążeni ich kosztami oraz kosztami kontroli sprawdzających - tłumaczy P. Mayko.

Gdy porówna się wyniki badań z roku ubiegłego, sytuacja w lodziarni się nie poprawia. Gastronomicy wciąż nie dbają o higienę: sprzedają lody z niedoczyszczonych maszyn, mają problem z dezynfekcją sprzętu. Cieszy jednak fakt, że w dalszym ciągu nie stwierdzono bakterii chorobotwórczych tj. Salmonella oraz Listeria monocytogenes.

- Obecność bakterii Enterobacteriaceae świadczy o niewystarczającym poziomie utrzymania higieny w zakładach lub nieprawidłowo przeprowadzanych procesach mycia i dezynfekcji oraz o braku kontroli wewnętrznej - zauważa P. Mayko. - Bakterie Enterobacteriaceae naturalnie występują w jelicie grubym człowieka

i wówczas nie są bakteriami chorobotwórczymi. Jedak w przypadku spożycia produktu, w którym znajdują się bakterie, u osób z obniżoną odpornością oraz z chorobami układu pokarmowego mogą powodować dolegliwości żołądkowo - jelitowe.

Sanepid kontroli nie kończy, zapowiada także przebadanie lodów, które kupujemy w sklepach, głównie w kierunku Salmonelli i Listerii monocytogenes.

(kel)