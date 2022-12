Testował psy na bezbronnym kocie. Myśliwi potępiają kolegę z koła

Patologia

2022-12-23 17:50:48

Stanowczo potępia? Przecież to powinno się wykluczyć na zbity pysk każdego, kto czerpie przyjemność z oglądania takich rzeczy - a przede wszystkim, tego nagrywającego, który zmusił do tego psy. Potem oburzenie, że ktoś źle mówi o myśliwych. Oni sami pracują na swoją markę, np. przez strzelanie do innych uczestników polowań, czy słynne mylenie żubra z rowerzystą. Dziś to był kot, ale nie mamy absolutnie żadnej pewności, jak taki ktoś postąpiłby w stosunku do innego człowieka...