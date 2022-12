Terror w Podjuchach

Do wtorkowego wieczoru, kiedy to grupa ok. 15 nastolatków urządziła w autobusie libację alkoholową. Lała się wódka i piwo. Pasażerowie zostawali na przystankach, nie wsiadali, bo się po prostu bali.

Komentarze

Wiesiek 2022-12-29 16:25:41 Właśnie takiej nowoczesnej europejskiej uśmiechniętej młodzieży z naszych podatków wybudowano w Podjuchach skate park. Jakoś tam nie jeżdżą bo mają lepsze rozrywki. Ciekawe czy o wyczynach wiedzą rodzice którzy pobierają 500+ na tę młodzież

@dziadek 2022-12-29 15:59:43 nie jeden już stracił drowie a nawet życie upominaąc inne osoby . Od tego jest kierowca , żeby panować nad tym co się dzieje w autobusie

dziadek 2022-12-29 15:17:04 Policja szybko by zareagowała i spacyfikowała terrorystów w autobusie, jakby dostała sygnał a jeśli nikt nie reaguje i nie zgłasza problemu to proszę akceptować terror i uśmiechać się szeroko.

kolejny ra 2022-12-29 15:09:54 Na tej lini to już standardowo non stop awantury i libacje .Wielokrotnie o tym pisano ale jak widać Policja ma to w dupie i nie chce się tym zajmować

Kalafior 2022-12-29 15:07:55 Pasażer prowadził czynną obserwację i wszystko notował co się bulwersującego dzieje w pojeździe po czym napisał list do Kuriera i po wszystkim prosi o porządek na dzielnicy. Panie pasażer reaguje się od razu nie mógł Pan grzecznie powiedzieć, że tak się nie postępuje i picie alkoholu w autobusie jest niedozwolone? A jeśli bał się Pan to trzeba było dzwonić po służby porządkowe i prosić o pomoc od razu!

Obs.ryver 2022-12-29 14:52:35 Podjuchy, to nie dzielnica tylko parafia... Ot takie przykościelne zabudowania... A parafianie- wiadomo jak się nie zaleją wódą na amen , to nie ma "świąt"... Młodzi katolicy robią to, co ich rodzice i pleban... A P.P. czy straż miejska boją się tam bywać... Można dostać kłonicą w łeb... "... taka gmina.." jak śpiewał J. Przybora w kabarecie Starszych Panów...

@Doom 2022-12-29 14:48:58 ten kierowca jest zza wschodniej granicy , ani słowa po polski .PKS

Ehh 2022-12-29 14:25:55 Nikt nie dzwonił, bo wszyscy prawilniacy, nie chcą być nazywani "sześćdziesionami", bo jak wiadomo - JP100% ;/

Doom 2022-12-29 14:14:27 A nie bardzo rozumiem dlaczego ci co się bali wsiąść do autobusu nie dzwonili na Policję? A gdzie był kierowca autobusu? Nie widział co się dzieje czy nie chciał widzieć? On też nie mógł zadzwonić po Policję? Ludzie sami jesteście sobie winni nie dzwonicie, nie reagujecie cały czas liczycie że ktoś inny za was to zrobi? A potem po wszystkim żale i pomoc po redakcjach!