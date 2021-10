Szpital tonie w długach. Wierzyciele pukają do drzwi

Na koniec września br. Szpital Barlinek sp. z o.o. posiadał ponad 3 mln zł zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług. Skutkuje to w chwili obecnej coraz większą liczbą sądowych nakazów zapłaty, które generują coraz większe koszty odsetek oraz postępowań komorniczych. Dlatego po raz kolejny barlineccy radni przekazali szpitalowi pieniądze na pokrycie najpilniejszych zaległości finansowych. Tym razem była to kwota 450 tys. zł.

Część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, część pokryje należności u pukających do drzwi placówki wierzycieli. Zanim radni jednogłośnie zgodzili się pieniądze przekazać, mieli pytania i wątpliwości, które kierowali zarówno do burmistrza Dariusza Zielińskiego, jak i prezesa szpitala Marka Stankiewicza. Radny Michał Antosiewicz chciał wiedzieć, czy burmistrz wystąpił do drugiego współudziałowca szpitala, jakim jest powiat myśliborski o dofinansowanie szpitala. Dopytywał, czy zarówno poprzedni, jak obecny prezes szpitala robili i robią wszystko, aby straty finansowe szpitala były mniejsze. Czy

