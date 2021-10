Leżał przed szpitalem bez pomocy. Kołobrzeska lecznica złamała prawa pacjenta

Popatrzcie sobie zwolennicy PiS do czego Wasz rząd doprowadził. Ludzie umierają na ulicy.

a co tam

Wczoraj Sejm głosami PiS odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021, zakładającą przesunięcie 6,3 mld zł ze środków zarezerwowanych na modernizację armii do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

taki kraj..

To Wasza Ojczyzna! To Wy! Tzw Suweren! Uchodźcy WON! Chorzy WON! TKM!! I tylko tak! Znane słowa sprzed 100lat, Józef Piłsudski: "Naród wspaniały, tylko ludzie kurwy." Czego możemy nauczyć się? Teraz już wiemy - TO SYSTEM.