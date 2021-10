Budują oddziały chorób zakaźnych przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Wmurowali kamień węgielny

Nowoczesny budynek dla oddziałów i poradni chorób zakaźnych wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych powstaje na terenie szpitala wojewódzkiego w Szczecinie - przy ul. Arkońskiej. W poniedziałek, 18 października, odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod tę inwestycję. Zakończenie budowy zaplanowano na listopad 2023 r.

Po ukończeniu prac pacjenci będą przyjmowani w dwóch niezależnych punktach przyjęć SOR – pediatrycznym i dla osób dorosłych. Oba mają być dostępne na parterze.

Nowe oddziały zakaźne przy Arkońskiej

Dodatkowo, na tej samej kondygnacji, znajdą się poradnie specjalistyczne. Na pierwszym piętrze zaprojektowano Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny. Na drugim i trzecim będą oddziały zakaźne dla dorosłych. Kolejne piętra – czwarte i piąte – przeznaczone zostaną na zaplecza socjalne, administracyjne oraz sale szkoleniowe dla studentów. Budynek został tak zaprojektowany, aby umożliwiał bezpieczne przyjmowanie i leczenie pacjentów z chorobami zakaźnymi – będą w nim odpowiednie rozwiązania komunikacyjne, śluzy, izolatki czy pomieszczenia do dekontaminacji. Na dachu zaś powstanie lądowisko dla śmigłowców ratunkowych. Wybudowany też zostanie łącznik z Centrum Diagnostyki Obrazowej.

- Stoimy na takim przysłowiowym fundamencie nowego zakaźnictwa - mówił prof. Miłosz Parczewski, konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych, lekarz naczelny ds. COVID-19 w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. - Zakaźnictwa, które poprzez pandemię Covid wysunęło się trochę z takiej bocznej specjalizacji do specjalizacji czołowej. Ale tak naprawdę ona nigdy nie była boczna, bo choroby zakaźne były i będą z nami zawsze. To, co się wydarzyło w kontekście pandemii Covid, to przypominam: przeskoczył nowy wirus ze zwierząt, z nietoperzy, na ludzi. Przeszedł i przechodzi przez cały świat. Prawdopodobieństwo, że takie zdarzenia będą występowały w przyszłości istnieje. I dlatego musimy być zabezpieczeni najlepiej jak się da. I tutaj nowa infrastruktura i nowe oddziały są konieczne. Dlatego niezwykle się cieszymy, że się udało zacząć budowę nowoczesnego, innowacyjnego oddziału zakaźnego dla dorosłych, ale też dla dzieci. I z całą pewnością uda się ją dokończyć. Komunikacja tego budynku będzie pozwalała na integrację z całym szpitalem, z całym zapleczem diagnostycznym, terapeutycznym, z doskonałą infrastrukturą laboratoryjną.

Szpital zakaźny ma już 76 lat

Dyrektor szpitala nawiązywała do przeszłości tej placówki. Mowa o tym jest także w tekście aktu erekcyjnego, który został wmurowany wraz z kamieniem węgielnym w fundamenty powstającego budynku.

- Za cztery lata ten szpital będzie miał 80 lat - mówiła Małgorzata Usielska, dyrektor szpitala. - W tym momencie zataczamy pewne koło, bo 76 lat temu powstał tu pierwszy szpital zakaźny - tak istotny w tych czasach powojennych dla województwa. W tej chwili widzimy, że ten szpital, jako szpital zakaźny, dalej jest bardzo istotny dla tego województwa, dla Polski, w ogóle dla ludzi. Rozpoczynamy budowę nowego, przestronnego budynku, który będzie spełniał te wszystkie obostrzenia, które podyktowała nam pandemia. Jesteśmy o tę pandemię trochę mądrzejsi. Musimy zastosować trochę innych rozwiązań, bo wszystkim nam się wydawało, że my już wiemy, jak budować budynek zakaźny. W tej chwili musimy trochę zmienić podejście do budowy, do rozmieszczenia przestrzeni, i mam nadzieję, że nam się to uda.

Projekt zakłada też wyposażenie oddziałów w aparaturę medyczną. Cała inwestycja ma kosztować około 70 milionów złotych. Zakończenie jej zaplanowano na listopad 2023 r. Przedsięwzięcie jest finansowane z kilku źródeł, głównie ze środków Unii Europejskiej.©℗

Agnieszka Spirydowicz