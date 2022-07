Szpecą i niszczą. Jak dorwać wandala?

Czujniki

2022-07-12 20:33:38

VOC (volatile organic compounds) zainstalowane w pobliżu odnowionych elewacji, bardzo szybko uda się złapać wandali. Teraz sensory VOC są tanie i łatwo dostępne. Poza tym można ustawić urządzenia do znaczenia syntetycznym DNA (np selectadna). Trwałe i pozwala ustalić sprawcę z dokładnością 100%. To nie są drogie metody ale tu raczej chodzi o to by nikogo nie złapać bo co później zrobić, jak wyegzekwować naprawienie szkody? Tak naprawdę nie-łapanie wandali pozwala ukryć niewydolność państwa.