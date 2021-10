Bohomazy pod szczecińskim wiaduktem

Jeszcze szczecinianie nie nacieszyli się zmodernizowanym wiaduktem przebiegającym nad aleją Juliana Fałata w Parku Kasprowicza, a już muszą przecierać oczy. Pachnący nowością obiekt nie uchował się przed wandalami.

Tak zwani grafficiarze rozpoczęli dzieło szpecenia wiaduktu. Bezczelnie, bo przecież tuż obok, na skrzyżowaniu kilku ulic z aleją Wojska Polskiego, wciąż trwają pracę budowlane, mające uczynić z tego miejsca na Łęknie ważny węzeł komunikacyjny miasta na mozolnie powstającej trasie średnicowej.

Ten akt wandalizmu jest jednym z wielu, jakie dotyka miasto. Szczecin odnawia elewacje eklektycznych i secesyjnych kamienic, a po kilku dniach pojawiają się na nich bohomazy. Młodocianych wandali nie powstrzymują nawet zainstalowane kamery monitoringu. Bazgroły pojawiły się np. na odnowionych budynkach u zbiegu al. Bohaterów Warszawy i ul. 5 Lipca. Cierpią także zabytkowe elewacje reprezentacyjnych gmachów Szczecina.

Grafficiarze czują się bezkarni, bo wiedzą, że na zeszpecenie elewacji czy muru mają dużo czasu, zwłaszcza nocą. Pieszych patroli policji jak na lekarstwo. Brak policji na ulicach to hulaj dusza dla młodych ludzi ze sprejami w plecakach.

I choć kary za tę "twórczość" mogą być dolegliwe, ściganie takiego przestępstwa przeciwko mieniu "następuje na wniosek pokrzywdzonego". Tak zapisano w Kodeksie karnym. W paragrafie 1 mówi on: "Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5." Natomiast w wypadku mniejszej wagi, "sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".©℗

(kl)