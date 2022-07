Sześć dostaw do Świnoujścia w czerwcu. Wysokie tempo importu LNG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odebrało w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. W całym pierwszym półroczu 2022 roku spółka sprowadziła aż 29 ładunków LNG.

W miniony czwartek, 30 czerwca, do Kłajpedy przypłynął metanowiec z ładunkiem LNG zamówionym przez Grupę Kapitałową PGNiG. To druga dostawa skroplonego gazu ziemnego dla PGNiG, która dotarła w tym miesiącu do litewskiego gazoportu. Oznacza to, że razem z ładunkami dostarczonymi do terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, odebrało ono w czerwcu aż osiem statków wypełnionych LNG.

W całym pierwszym półroczu 2022 r. spółka przyjęła 29 ładunków skroplonego gazu ziemnego, z czego 26 w Świnoujściu. To o ponad 60 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy liczba dostaw wyniosła 18.

- Intensyfikacja importu LNG jest odpowiedzią PGNiG na utrzymujący się kryzys na europejskim rynku gazu związany przede wszystkim z ograniczeniem dostaw paliwa z Rosji - podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG SA. -

...