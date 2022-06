Kto zbuduje terminal kontenerowy w Świnoujściu? Złożono dwie oferty

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest obecnie w trakcie procedury, której zwieńczeniem będzie wyłonienie inwestora, mającego wybudować głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu i być jego operatorem. Są dwa zainteresowane tym podmioty, które złożyły swoje oferty.

Postępowanie ma na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości znajdującej się w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminalu kontenerowego.

Komisja prowadząca postępowanie poinformowała, że do upływu wskazanego terminu zostały złożone dwie oferty: jedna przez Baltic Gateway Ltd. (z Anglii), a druga przez konsorcjum składające się z DEME Concessions N.V. (z Belgii) oraz QTERMINALS W.L.L. (z Kataru).

Oferty zostały sprawdzone przez komisję pod względem formalnym. Teraz zostaną ocenione pod względem merytorycznym. Pod uwagę będą brane kryteria cenowe, funkcjonalne lub ilościowe, środowiskowe oraz społeczne. Za każde z nich przyznane zostaną punkty. Uczestnik postępowania, którego oferta zdobyła największą liczbę punktów, przechodzi do trzeciego etapu postępowania, czyli negocjacji treści umowy przedwstępnej i umowy przyrzeczonej.

Finałem postępowania będzie zawarcie umowy przedwstępnej z tym uczestnikiem postępowania, z którym w toku negocjacji, zostanie uzgodniona pełna treść umowy przyrzeczonej.

– Powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu to ogromna szansa na wzmocnienie i ugruntowanie rynkowej pozycji zespołu portowego Szczecin-Świnoujście – mówi Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – Lokalizacja terminalu umożliwi obsługę bogatego, międzynarodowego zaplecza oraz obsługę klientów z obszaru Morza Bałtyckiego. Terminal zapewni wartość dodaną dla całej krajowej gospodarki. Jego planowana roczna zdolność przeładunkowa to 2 mln TEU, czyli standardowych 20-stopowych kontenerów. Warunkiem powodzenia całego przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dostępowej do terminalu, co właśnie jest realizowane.

Rozpoczęcie działalności terminalu planowane jest na lata 2025/26.

