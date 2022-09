Szczecin rezygnuje z finansowania szczepień dla seniorów

Co tam jakieś grypy, kiedy w Szczecinie patriotyczne ławki jarosławki po 100 tysięcy zł sztuka ?!!!

Antyszczepy lubią to,za darmo szczepienia powinny być dla osób do 18 r Życia reszta jak chce niech płaci ,seniorzy mają socjal od państwa stać ich

Ciesz się głąbie, ratują wam tym życie. Te szczepionki na grypę wcale takie bezpieczne nie są, za to strasznie uzależniają. Po ich przyjęciu, już zawsze trzeba sie szprycować, inaczej zwykła, normalnie niegroźna grypka, może wysłać na tamten świat. Te preparaty rozwalają naturalny układ odpornościowy. Poczytaj trochę, porozmawiaj z ofiarami powikłań, a potem się rzucaj na szczepionkę. Jak chcesz się szczepić, to świadomie. Takie programy dofinansowań, powodują ze ludzie tracą ostrożność

Senior

2022-09-20 13:14:03

Tak miasto traktuje seniorów którzy całe życie pracowali na podatki miejskie? Za to na in vitro i elgebiete pieniądze muszą się znaleźć. Szkoda słów, przypomnimy to w wyborach jak nas traktują