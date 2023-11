Szczecin poszukuje koronera

Trwają poszukiwania koronera dla Szczecina. Czyli negocjacje z firmami zainteresowanymi świadczeniem wyjątkowych usług na rzecz miasta: wystawianiem kart zgonu - oraz ustalaniem przyczyny zgonu - osobom zmarłym w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Co do zasady, akt zgonu jest wystawiany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną przed śmiercią pacjenta lub medyka leczącego go w ostatniej chorobie. W przypadkach nagłych, gdy funkcjonariusz policji lub straży miejskiej np. na miejscu wypadku nie jest w stanie ustalić właściwego lekarza, wówczas sięga się po pomoc tzw. koronera. Identycznie rzecz się ma w wypadku śmierci bezdomnych.

Koroner w wersji szczecińskiej to nic innego jak lekarz pełniący dyżur, który na uzasadnione telefoniczne wezwanie policji lub straży miejskiej niezwłocznie - czyli w 180 minut od wezwania - udaje się na miejsce, w którym znajdują się zwłoki i dokonuje ich oględzin, a jeśli jest to możliwe, ustala przyczynę śmierci i wystawia kartę zgonu.

Przez lata właśnie tę usługę na rzecz miasta wykonywała

...