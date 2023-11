Przetarg na trzy ostatnie działki na CU Mulnik

Grunty znajdują się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji przy ul. Portowej. Dotąd wydzierżawionych zostało 20 działek. Fot. WRG UM Świnoujście

Miasto oferuje do wydzierżawienia 3 ostatnie działki na terenie Centrum Usług „Mulnik”. Są to tereny produkcyjno-składowe oraz portowe, dopuszczające lokalizację obiektów usługowych, produkcyjnych, magazynowych i składowych, biurowo-administracyjnych itp.

Zgodnie z zapisami m.p.z.p. rozpiętość branż, które mogą być zlokalizowane na tym terenie jest różnorodna – od branż produkcyjnych do usługowych z obszaru motoryzacji, ogrodnictwa, budownictwa, stolarstwa itp., ale to od inicjatywy samych przedsiębiorców zależeć będzie, jakie usługi faktycznie będą przez nich świadczone.

Grunty znajdują się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji przy ul. Portowej. Teren jest doskonale skomunikowany z siecią drogową oraz znajduje się w bliskim sąsiedztwie infrastruktury portowej. Strefa uzbrojona jest w sieci wodno-kanalizacyjne, posiada również drogi dojazdowe. Przetarg odbędzie się 23 listopada 2023 r. o godzinie 10 w sali nr 130 Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 2,00 zł netto za 1 mkw. gruntu miesięcznie. Przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy, dzierżawca będzie płacił tylko 10 proc. wylicytowanej stawki netto plus VAT. Działki mają od 2100 do 4767 mkw. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do 20 listopada 2023 r.