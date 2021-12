Płatne parkowanie na kolejnych ulicach Starego Miasta w Szczecinie

Od środy powinno się zrobić luźniej na szczecińskim podzamczu. Wchodzi w życie Uchwała o rozszerzeniu Strefy Parkowania Stare Miasto przyjęta przez radnych w listopadzie. Ma to ukrócić parkowanie w miejscach niedozwolonych – kierowcy, którzy nie zmienią zwyczajów, zapłacą 200 zł.

Chodzi o ulice Kłodną, Środową, Sienną, Rynek Sienny, Rynek Nowy, ul. Wielką Odrzańską, część ul. Małej Odrzańskiej (od ul. Środowej do ul. Opłotki), ul. Opłotki oraz ul. Osiek. Nie można tam wprowadzić Strefy Płatnego Parkowania, bo są poza pasami drogowymi dróg publicznych. Dlatego władze Szczecina wprowadzają tu tzw. Strefę Zamieszkania Stare Miasto, która obowiązuje już na tzw. górnym tarasie, czyli wokół pl. Orła Białego.

Korzystanie z miejsc parkingowych będzie płatne w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Nowa część zostanie objęta podstrefą 2, co oznacza, że opłata za postój wyniesie 1,50 zł za pierwsze 15 minut i 30 gr za każde kolejne 3 minuty. Pojazdy będzie można parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za parkowanie poza miejscami wyznaczonymi zarządca będzie naliczać opłatę dodatkową w wysokości 200 zł za dobę, niezależnie od pory dnia – także w weekendy.

– Zmiany zostały zapoczątkowane w roku 2019, projekt ma swoją genezę w czasach prototypowania pl. Orła Białego – przypomina Radosław Kanarek, prezes spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. – Celem tych zmian było usystematyzowanie parkowania w obrębie Starego Miasta. Temu służy powoływana Strefa Parkowania Stare Miasto, wcześniej parking na pl. Orła Białego. Po analizach i spostrzeżeniach dotyczących parkowania na Starym Mieście nie ma wątpliwości, że ulice wymienione w projekcie uchwały nie funkcjonują w żadnym systemie uporządkowanego parkowania, natomiast dostrzegamy to, w jaki sposób ta przestrzeń jest dzisiaj wykorzystywana, czyli parkowanie odbywa się tam bez jakiegokolwiek porządku. Patrząc na to, w jaki sposób wprowadzenie Strefy Parkowania Stare Miasto, system poboru opłat i ich egzekwowanie uporządkowały parkowanie, zostały też pozytywnie odebrane przez Radę Osiedla i mieszkańców, rozszerzenie tej strefy o kolejne ulice wydaje się zasadne.

Pomysłodawcy rozszerzenia strefy liczą na to, że na podzamczu skończy się parkingowy dziki zachód, a opłaty wymuszą na kierowcach korzystanie choćby z pobliskiego płatnego parkingu niestrzeżonego pod Trasą Zamkową. Uchwała, którą poparło 18 radnych, 7 było przeciw, 2 się wstrzymało, będzie obowiązywać od 29 grudnia. Parkomaty już stoją, trwa wprowadzanie nowego oznakowania. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI