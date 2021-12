Zmiany na Starym Mieście. Od środy kolejne ulice w strefie

Dwieście złotych za postój w miejscu niedozwolonym? To możliwe. Takie kary są nakładane na kierowców od lutego w Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Dziś (29 grudnia) powiększa się ona o kolejne ulice w rejonie Podzamcza. Parkowanie tam będzie płatne według cennika, który obowiązuje na tzw. górnym tarasie. Oczywiście tylko w miejscach wyznaczonych.

– Od środy Strefa Zamieszkania Stare Miasto obejmie ulice: Kłodną, Środową, Sienną, Rynek Sienny, Rynek Nowy, Wielką Odrzańską, część ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Opłotki, Opłotki i Osiek – przypomina Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. – Korzystanie z miejsc parkingowych będzie płatne w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Nowa część SZSM została objęta podstrefą 2, w której opłata za postój wynosi 1,50 zł za pierwsze 15 minut i 30 gr za każde kolejne 3 minuty.

Uporządkować Podzamcze

W SZSM pojazdy można parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych znakami pionowymi D-18 z tabliczką T-30, która określa sposób parkowania. Zgodnie z paragrafem 5 regulaminu SZSM za parkowanie poza miejscami wyznaczonymi zarządca nalicza opłatę dodatkową w wysokości 200 zł, niezależnie od pory dnia, także w weekendy.

Celem nowej organizacji ruchu jest uporządkowanie poruszania się i parkowania pojazdów na Podzamczu. Od środy ul. Mała Odrzańska od Środowej do Opłotki będzie jednokierunkowa, podobnie ul. Wielka Odrzańska od nr. 24 do ulicy Nowy Rynek. Zostaną także wyznaczone miejsca postojowe dla zaopatrzenia oraz dla osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcy nowo wcielonych do SZSM ulic od środy mogą kupić Kartę Stare Miasto, która kosztuje 360 zł za rok. Umożliwia ona korzystanie z miejsc parkingowych w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Karty są do nabycia w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Parkowania NiOL przy al. Wojska Polskiego 105.

– Dołączenie do Strefy Zamieszkania Stare Miasto nowego obszaru doprowadzi do jego uporządkowania pod względem właściwego parkowania. Dodatkowo rozszerzenie Strefy Zamieszkania Stare Miasto wpłynie na zwiększenie rotacji parkujących pojazdów i zwiększy tym samym dostępność miejsc postojowych – czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miasta Szczecin powiększającej SZSM.

Kolejny etap zmian parkingowych na Starym Mieście

To kolejny etap zmian parkingowych na Starym Mieście. Pierwsza część Strefy Zamieszkania Stare Miasto została utworzona 1 lutego 2021 roku. Objęła ulice: Łaziebną i Mariacką, część ul. Tkackiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Grodzkiej, część ul. Staromłyńskiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ulicami Koński Kierat i Łaziebną, część ul. Koński Kierat na odcinku od ul. Mariackiej do ul. Farnej, część ul. Staromiejskiej na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Wyszyńskiego. Miejsca postojowe na placu Orła Białego objęte są podstrefą nr 1, w której opłata za postój wynosi 2,50 zł za pierwsze 15 minut, i 0,50 zł za każde kolejne 3 minuty.

Część miejsc postojowych całodobowo, siedem dni w tygodniu jest tylko do dyspozycji posiadaczy Karty Stare Miasto. Wydzielone parkingi dla mieszkańców znajdują się przy Końskim Kieracie, przy ul. Mariackiej i na równoległym do ul. Łaziebnej łączniku między ulicami Tkacką a Staromłyńską.

Celem Strefy Zamieszkania Stare Miasto jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej do eksponowania walorów historycznych Starego Miasta, wygodnej i bezpiecznej dla pieszych, a także dostosowanej do potrzeb mieszkańców i biznesu lokalnego. Propozycję zwiększenia rotacyjności miejsc postojowych poprzez podniesienie opłaty za postój postulowali mieszkańcy i przedsiębiorcy w czasie tzw. prototypowania.

Ważnym elementem uzupełniającym system parkowania na Starym Mieście jest Płatny Parking Niestrzeżony Trasa Zamkowa, gdzie postój kosztuje 2 zł za godzinę.

Tomasz TOKARZEWSKI