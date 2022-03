Straszne drogi. Brakuje pieniędzy na remonty

O dewastacji drogi do miejscowości Słowicze, gmina Barlinek, na łamach „Kuriera" już pisaliśmy. Przypomnijmy tylko, że droga ta jest drogą gminną, gruntową.

Od kilku lat o poprawę stanu technicznego drogi zabiega sołtys Łubianki Anna Zięcina. W czasie sesji barlineckiej Rady Miejskiej, już po raz kolejny upominała się o wspominaną drogę. Wszystko za sprawą dewastacji przez ciężki sprzęt wykonujący prace leśne i wywożący drewno z lasu.

- Czy ustalono winnych, którzy doprowadzili do takiego stanu drogę? - pytała pani sołtys. - Kto doprowadzi ją do stanu pierwotnego? Jakie kroki podjęła gmina Barlinek, aby do takich zdarzeń nie dochodziło? Wiadomo, że firma, której maszyny zniszczyły drogę, wykonuje prace na zlecenie Nadleśnictwa Barlinek. Dlaczego korzysta ona z drogi gminnej?

Sołtys Zięcina podkreślała, że droga, o której mowa jest drogą publiczną. Każdy może z niej korzystać, lecz

