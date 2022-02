Już nie będzie dziennego domu opieki

Dzienny Dom Opieki Medycznej działający przy Szpitalu Barlinek sp. z o.o. powstał w 2017 roku. 31 marca br. zakończy swoją działalność.

Kiedy DDOM rozpoczynał swoją działalność, był to projekt Ministerstwa Zdrowia finansowany przez Unię Europejską. Na kolejne lata, aby mógł działać dalej, pieniądze musiał zapewnić szpital, na którego działalność miliony złotych dokłada gmina, jako większościowy w nim udziałowiec.

DDOM powstawał z myślą o osobach niesamodzielnych, w szczególności dla pacjentów powyżej 65. roku życia, których stan zdrowia nie pozwał na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pacjenci przebywają w nim od godziny 7 do 15. Od poniedziałku do piątku. Opiekuje się nimi zespół terapeutyczny, który dla każdego pacjenta opracowuje indywidualny plan terapii. Dzięki temu mają oni okazję do poprawy ogólnego stanu zdrowia, podnoszenia sprawności ruchowej i aktywności. Osoby z niego korzystające i wymagające terapii neurologopedycznej leczą objawy spowodowane chorobami lub uszkodzeniami neurologicznymi mięśni, aparatu mowy. Tam gdzie

...