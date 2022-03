Czy chrabąszcz wstrzyma budowę? Parking przy przychodni i szpitalu potrzebny od zaraz

O tym, że parking przy szpitalu i przychodni zdrowia w Barlinku potrzebny jest na dzisiaj, nikogo nie trzeba przekonywać. Miał być gotowy z końcem 2020 roku. Do dzisiaj go nie ma.

Złorzeczą na taki stan rzeczy osoby, które muszą ze służby zdrowia korzystać. Często bowiem przez brak miejsca do parkowania, muszą płacić mandaty za postój w miejscach niedozwolonych. Temat po raz kolejny wrócił w trakcie obrad sesji barlineckiej Rady Miejskiej. Pytali o niego radni Michał Antosiewicz i Cezary Michalak. Pierwszy z nich chciał znać przyczynę i prawdziwy powód opóźnienia budowy. Według radnego dzieją się tu dziwne rzeczy, które powinno się radnym wyjaśnić. Z kolei radny C. Michalak zabierając głos dziwił się, że jedna osoba może tę inwestycję blokować. Pytał, czy to prawda, że zgłosiła ona, że w miejscu gdzie parking ma powstać żyje jakiś chrabąszcz i gniazdo założyła ptasia rodzina, co uniemożliwia budowę? Jeżeli jest prawdą, że dwa protesty mieszkanki Barlinka zostały odrzucone, co dalej ze wspominaną budową?

- Przypomnę, że uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację tej inwestycji już dwa

