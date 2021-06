„Staromiejska” strefa wyłudzania 200-złotowych kar? Kierowca ma znać uchwały radnych

Kierowca parkujący na Starym Mieście w Szczecinie powinien znać uchwały Rady Miasta oraz regulaminy obowiązujące w strefie i wiedzieć, gdzie parkuje. Z takiego założenia wyszli urzędnicy, którzy w ten sposób reagują na skargi osób, które ukarane zostały 200-złotową karą za parkowanie. Bo w kilku miejscach w Szczecinie nie istnieje „normalna" strefa, ale inna, gdzie obowiązują zasady, które określa regulamin NiOL, czyli spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Nie jest łatwo dostrzec, że wjeżdżamy do takiej „staromiejskiej" strefy, patrząc na znaki drogowe, gdyż czasami można doznać od nich oczopląsu. Jedynie na dole jest mała biała tabliczka, gdzie widnieje zapis, że płaci się tam według regulaminu NiOL. Ale jak tego nie dojrzysz i zaparkujesz, myśląc, że to „zwyczajna" strefa, to płacisz 200 zł kary, co już spotkało wielu nieświadomych tego ludzi. Po prostu powinno być tu duże i czytelne oznakowanie!

Patrz, gdzie parkujesz

Strefa ma dwie podstrefy: 1 i 2, ale konia z rzędem temu, kto się kapnie, w której parkuje. Informują o tym bowiem maleńkie cyferki umieszczone na plastikowych

