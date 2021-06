Uspokojenie ruchu w rejonie pl. Orła Białego

Na ulicach górnego tarasu Starego Miasta w Szczecinie widać spore zmiany. Dla wielu kierowców największym zaskoczeniem jest minirondo zaaranżowane opodal katedry. Chociaż przede wszystkim powinni uważać na znaki drogowe gwarantujące bezpieczeństwo pieszym w otoczeniu pl. Orła Białego: stref tempo 30, zamieszkania, a także przekraczania jezdni.

Strefa tempo 30 wymusza na pojazdach ograniczenie prędkości do 30 km/h. Jednak nie dla wszystkich kierowców - przynajmniej do tej pory - fakt ten był tak oczywisty. Często ignorowali to ograniczenie, szczególnie na szerokich - jak na górny taras Starego Miasta - ulicach: Grodzkiej, Sołtysiej i Farnej. To wróżyło nieszczęście, bowiem wraz z równoczesnym wprowadzeniem tzw. stref zamieszkania zostały zlikwidowane wszystkie formalne przejścia dla pieszych (pasy). Zastąpiono je tzw. strefami dopuszczalnego przekraczania jezdni. To w teorii miało znaczyć, że piesi mogą wejść na ulice w dowolnym miejscu. Tyle że pod pędzące auta… byłoby to szaleństwem.

Magistrat deklarował, że to: „nowa organizacja ruchu, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa

...