Nowe zasady parkowania w Szczecinie. Stare Miasto (nie) dla samochodów?

Już w środę (19 maja) wchodzą w życie nowe zasady parkowania w Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Będą bardziej spójne, bo ujednolicone. Obejmą też cały górny taras szczecińskiej starówki, łącznie z pl. Orła Białego oraz całymi - obecnie należącymi do niej tylko częściowo - ulicami: Staromłyńską i Koński Kierat.

Strefa Zamieszkania Stare Miasto (SZSM) się powiększa. O czym zdecydowali szczecińscy radni jeszcze w marcu br. Jednak nowelizująca stare zasady parkowania uchwała podjęta w tej sprawie wchodzi w życie dopiero teraz (19 maja).

Podzielona Strefa Zamieszkania Stare Miasto

- Tak powiększona Strefa Zamieszkania Stare Miasto została podzielona na podstrefę 1 oraz podstrefę 2 (patrz mapka). W podstrefie 1 pierwsze rozpoczęte 15 minut postoju kosztować będzie 2,50 zł, a każde kolejne 3 minuty – 0,50 zł. Natomiast w podstrefie 2 - pierwsze rozpoczęte 15 minut - 1,50 zł, każde kolejne 3 minuty - 0,30 zł - wyjaśnia Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Obie podstrefy będą płatne w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-17. W tę pierwszą został niejako wchłonięty parking na pl. Orła Białego.

- Nowela porządkuje temat opłat zryczałtowanych dla mieszkańców. Obecnie są dwie takie opłaty dla dwóch różnych grup. Na wniosek mieszkańców od środy będzie obowiązywać jedna opłata pod nazwą Karta Stare Miasto. Nowy obszar abonamentowania - czyli adresy, których mieszkańcy mogą korzystać z opłaty zryczałtowanej - został powiększony o odcinki ulic: Farnej, Wyszyńskiego, Grodzkiej i pl. Żołnierza Polskiego. Analogicznie do zasad obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania, mieszkańcy tychże ulic mają prawo do wykupienia opłaty zryczałtowanej na ulicę zamieszkania lub przyległą. W tym także naprzyległy obszar SZSM - dodaje Wojciech Jachim.

Co daje Karta Stare Miasto?

Karta Stare Miasto będzie uprawniać do korzystania z miejsc parkingowych w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto. To obszar obejmujący ulice: Tkacką, Łaziebną, Staromłyńską, Mariacką, Farną, Koński Kierat (wszystkie numery), Grodzką 1-20, Staromiejską 1, Wyszyńskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Oraz place: Orła Białego, Mariacki (wszystkie numery), Żołnierza Polskiego 1-11.

- Karty Stare Miasto będą dostępne również od środy w kasie NiOL przy al. Wojska Polskiego 105 (pon.- piątek, w godz. 8-17) w cenie 180 zł za pól roku, 360 zł za rok. Obowiązuje zasada: jeden lokal – jeden samochód - jedna karta - wyjaśnia W. Jachim.

Uwaga: karty dojazdowe Stare Miasto - parking, wykupione przed wejściem w życie znowelizowanej uchwały, zachowują swoją ważność do końca okresu, na jaki zostały wykupione. I nadal będą uprawniać do parkowania samochodu w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Oczywiście, w miejscach do tego wyznaczonych.

