Stachanowcy z Pogoni

Piłkarze szczecińskiej Pogoni w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie swoje mecze PKO BP Ekstraklasy w roli gospodarza rozgrywa Warta Poznań, oddali zaledwie jeden celny strzał na bramkę poznaniaków, a przy tym zdobyli aż dwa gole, czyli wykazali się… 200-procentową skutecznością!

Można zażartować, że to coś na wzór stachanowców, czyli przodowników pracy z czasów PRL-u, którzy w fabrykach wykonywali po 200, a nawet 300 procent normy… A tak na poważnie, to mamy powody do zadowolenia, gdyż portowcy w niedzielne popołudnie odnieśli drugie z rzędu zwycięstwo i była to ich pierwsza wygrana na wyjeździe w tym sezonie. Na trybunach też dominowali szczecinianie, bo półtysięczna grupa granatowo-bordowych szalikowców przekrzyczała miejscowych…

Przypomnijmy, że Warta przegrała z Pogonią 1:2 (0:2); 0:1 Kamil Grosicki (22), 0:2 Robert Ivanov (25 samobójcza), 1:2 Adam Zreľák (47); a szczecinianie wystąpili w składzie: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Kóstas Triantafyllópoulos, Benedikt Zech, Luís Mata - Jean Carlos Silva, Damian Dąbrowski, Sebastian Kowalczyk (53 Wahan Biczachczjan), Mateusz Łęgowski

...