Piłka nożna. Drugie zwycięstwo i 200-procentowa skuteczność Pogoni

Kibic od wieków

2022-08-07 17:50:43

Nie ma stylu,nie ma jakości,nie ma perspektyw na to,że te się pojawią. Jest byle jakość,jest chaos i wyraźny regres w stosunku do tego co było wcześniej.Trener zapowiedział,że zobaczymy zespół odmieniony i grający w dzisiejszym meczu inną piłkę.Gra była nędzna,bez pomysłu.Skład zespołu to w każdym meczu „wielka niewiadoma” Na trybunach był pan Mroczek-Panie Prezesie widział pan naocznie poczynania pana podwładnych i sądzę,że przyświecają panu takie same refleksje-Z tej mąki chleba nie będzie.