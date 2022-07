Piłka nożna. Festiwal błędów na pożegnanie pucharowej Pogoni...

Piłkarze Pogoni Szczecin, podobnie jak przed rokiem, odpadli w 2. rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy (poprzednio w 1. rundzie mieli wolny los, teraz wyeliminowali słabych Islandczyków z KR Reykjavik) doznając w Danii klęski 0:4 po serii kardynalnych błędów, własnych i sędziowskich...

Brøndbyernes IF Kopenhaga - Pogoń Szczecin 4:0 (2:0); 1:0 Simon Hedlund (17 karny), 2:0 Simon Hedlund (33), 3:0 Mathias Kvistgaarden (52), 4:0 Marko Divković (62). Pierwszy mecz 1:1. Awans Duńczyków.

Brøndby: 1. Mads Hermansen - 2. Sebastian Sebulonsen (75, 3. Henrik Heggheim), 4. Sigurd Rosted, 18. Kevin Tshiembe, 15. Blás Riveros - 25. Anis Ben Slimane (61, 6. Joe Bell), 22. Josip Radošević (75, 8. Mathias Greve), 41. Oscar Schwartau (46, 24. Marko Divković), 27. Simon Hedlund (75, 29. Peter Bjur), 23. Chris Cappis - 36. Mathias Kvistgaarden.

Pogoń: 1. Dante Stipica - 2. Jakub Bartkowski, 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec, 97. Luís Mata (60, 18. Michał Kucharczyk) - 21. Jean Carlos Silva, 8. Damian Dąbrowski, 14. Kamil Drygas (46, 22. Wahan Biczachczjan), 27. Sebastian Kowalczyk (82, 61. Kacper Smoliński), 11. Kamil Grosicki (72, 17. Mariusz Fornalczyk) - 10. Luka Zahovič (60, 9. Pontus Almqvist).

Żółte kartki: Drygas, Grosicki, Kowalczyk. Sędziował: Alexandre Boucaut (Belgia). Widzów: 15 414.

O wysokiej porażce i odpadnięciu z pucharowej rywalizacji zadecydowały ewidentne błędy szczecinian przy dwóch pierwszych golach, mające to samo podłoże: lekceważenie rywali, nonszalancja i niefrasobliwość w rozgrywaniu piłki przed własną bramką. W 15. minucie Stipica praktycznie podał piłkę Hedlundowi, a Mata niepotrzebnie go sfaulował w polu karnym. W 33. minucie tym razem Mata podał Hedlundowi, a Zech nie zdążył z interwencją. W I połowie warte odnotowania są jeszcze strzały szczecinian: Carlos Silvy (21. minuta, słupek), Kowalczyka (25. minuta) i Grosickiego (35. minuta).

Kilka minut po przerwie wynik podwyższył Kvistgaarden po ewidentnym spalonym. Czwarty gol dla gospodarzy padł po ich pierwszym rzucie rożnym (wcześniej portowcy mieli ich aż 9) i też nie powinien zostać uznany. Otóż jeden z Duńczyków był na tzw. pasywnym spalonym i choć nie dotknął piłki, to jednak ewidentnie włączył się do akcji, blokując ciałem naszych obrońców, dobiegających do składającego się do strzału Divkovića. W końcówce arbiter nie uznał piątej bramki dla Brøndby, odgwizdując spalonego, a my nie mamy pewności, czy nie był to kolejny gruby błąd belgijskiego sędziego... Jeśli chodzi o pomyłki, to wspomnijmy jeszcze o producencie sygnału z Danii, bo w transmisji. zarówno telewizyjnej jak i internetowej, było wiele minut przerwy.

Szczecinianie od początku byli aktywni i atakowali bramkę Duńczyków, ale większość akcji kończyli dośrodkowaniami na kopenhaskie przedpole, gdzie wysoka defensywa Brøndby, niczym kamienna ściana, nie dawała szans szczecinianom, grającym bez klasycznego napastnika (zmiana Zahovič na Almqvist nic w tej materii nie zmieniła). Najlepszą okazję na honorowego gola miał Fornalczyk, jednak z kilkunastu metrów posłał piłkę obok bramki. Portowcy chociaż posiadali inicjatywę niemal przez cały mecz, tzw. stuprocentowej okazji - oprócz słupka w I połowie - nie stworzyli sobie ani jednej...

Do III rundy nie awansowała też Lechia, przegrywając w Gdańsku z Rapidem Wiedeń 1:2 po golu byłego portowca Łukasza Zwolińskiego (w Austrii 0:0). Awansował zaś Lech po remisie w Gruzji z Dinamo Batumi 1:1 (w Poznaniu 5:0). Najlepszym z polskich zespołów był zaś Raków Częstochowa pokonując w Kazachstanie FK Astanę 1:0, którą pod Jasną Górą rozgromił 5:0. Mamy więc w kolejnej pucharowej rundzie dwie drużyny i nie możemy się równać z taką futbolową potęgą jak Malta, która ma w III rundzie trzy kluby... ©℗

(mij)



Fot. Pogoń Szczecin SA