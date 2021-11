Skusili się na podwyżki. Radni chcą dostawać więcej

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Białogardzie procedowano uchwałę, która miała zablokować podwyżki diet dla radnych.

Przypomnijmy, że dzięki nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zmieniony został wskaźnik maksymalnych diet dla samorządowców. Dotychczas wynosił on 1,5 proc. kwoty bazowej, teraz wzrósł do 2,4 proc. Oznacza to, że portfele radnych wypełniać się będą co miesiąc dodatkową kasą. W przypadku Białogardu diety wynosiły dotychczas 2016 zł dla „zwykłego" radnego. Po nowelizacji ustawy każdy rajca będzie mógł inkasować od samorządu po 2260 zł miesięcznie. Jeszcze większa podwyżka zarezerwowana została dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących białogardzkiej Rady Miejskiej. Zgodnie z przepisami będą oni mogli dostawać odpowiednio 3220 zł i 2860 zł.

Podwyżki chcieli zablokować radni Jonko, Borkowski i Czurko. Dlatego wnieśli

...