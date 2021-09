Osłona w słotę i od wiatru. Stawiają nowe wiaty

A po co boczne szyby, które utrudniają ruch pasażerom. Patrz przystanek Wernyhory , róg Mickiewicza. Jak stoi pojazd to ludzie chcąc przejść często walą w szybę która jest na przejściu między pojazdem a wiatą, dodatkowo słabo oznakowana.Moim zdaniem można było zrezygnować z tych szyb bocznych. Bo wiata to przystanek a nie punk opieki społecznej.

2021-09-20 08:11:10

No to w czasie deszczu palacze beda mieli gdzie sie schowac mimo ze jest zakaz palenia papierosow na całej dlugosci przystanku -mandat 500zł to i tak pala i truja siebie i innych w tym dzieci i kobiety w ciaży, fajnie ,super. super przepisy super kraj.oczywiscie w weekend patologia powybija szyby bo to nie ich to mozna