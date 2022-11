Składy węgla pod lupą Inspekcji Handlowej. Opał także można reklamować

Inspekcja Handlowa, na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skontroluje sprzedawców opału - sprawdzonych zostanie kilka tysięcy składów węgla w całej Polsce, także w Szczecinie i regionie. Celem akcji jest monitorowanie cen pod katem zmów cenowych przedsiębiorców handlujących czarnym złotem oraz kontrola legalności ich działania. Inspektorzy przyjrzą się także, jak uwidocznione są ceny opału i czy konsument widzi - a sprzedawca ma stosowne zaświadczenia - z jakiego kraju pochodzi węgiel.

- Sytuacja na rynku węgla rodzi wątpliwości co do niezależności ustalania cen przez indywidualnych przedsiębiorców, dlatego zleciłem Inspekcji Handlowej kontrole w składach węgla w całej Polsce, łącznie w kilku tysiącach punktów sprzedaży. Inspektorzy odwiedzą każdy skład węgla w naszym kraju i będą pozyskiwać ceny produktów z każdego dnia co najmniej do końca roku. W oparciu o te dane, a także informacje o strukturze rynku, będziemy podejmować dalsze decyzje, w tym w zakresie możliwych kontroli czy przeszukań u tych przedsiębiorców, którzy próbowaliby wspólnie z innymi graczami

...