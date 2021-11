Restauratorzy też podniosą ceny. Kogo będzie stać na obiad w knajpie?

Koszyk produktów spożywczych jest dziś drogi jak nigdy. Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że ceny mięsa, nabiału, tłuszczów, warzyw i owoców podrożały w październiku - w stosunku do analogicznego okresu roku minionego - o 6,8 procent, natomiast o 1,1 proc. drożej jest niż we wrześniu 2021 roku, ale są grupy towarów, które zanotowały aż 30-procentowy skok w górę. Przekłada się to nie tylko na ceny w sklepach, w podbramkowej sytuacji znalazła się również gastronomia. Za dania serwowane w barach i restauracjach też zapłacimy więcej.

- Wysokie ceny to duży problem dla gastronomików, ale to nie tylko koszt nabycia towarów spożywczych drenuje nasze kieszenie i powoduje, że spada rentowność - stwierdza Krzysztof Rachwalski, właściciel lokalu „Spotkanie" przy al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. - Stawki za prąd i gaz są coraz wyższe, rosną ubezpieczenia społeczne i podatki, trzeba więcej zapłacić pracownikom, znacznie podrożało paliwo, dlatego przymierzam się do weryfikacji cen za dania - z moich kalkulacji wynika, że muszę je podnieść na pewno o 10-15 procent.

Mariusz Siwak,

