Darmowy pracownik, a może wyrobnik i urlopowa zapchajdziura?

Bezpłatne staże to wciąż popularna forma pozyskiwania darmowego pracownika - pracodawca ma same korzyści, są bowiem ręce do pracy na pełen etat. Stażysta też nie powinien narzekać: zdobywa cenną wiedzę i nie musi płacić za szkolenie. W przypadku stażu z Powiatowego Urzędu Pracy dostanie jeszcze niespełna 1400 złotych netto stypendium stażowego. Jednak coraz częściej mówi się, że staże trawi patologia: wyzysk młodego człowieka i niedopasowanie do kierunku jego wykształcenia.

Agnieszka skończyła studia humanistyczne, ale nie chce wyjawić, jakim dyplomem może się okazać: - Ktoś kiedyś mocno mnie wyśmiał, mówiąc, że każda „logia" na humanie to badziewie, nic przyszłościowego, a i tak skończę na kasie w markecie - mówi 26-latka. - Zresztą w ten trend wpisał się jeden z wykładowców, stwierdzając, że wydział ma coraz niższe noty, bo… za dużo tu kobiet i to feminizacja go kompletnie położyła.

Aga miała cudowne wizje na swoją przyszłość, zresztą oferta studiów brzmiała tak interesująco, iż była pewna, że po obronie znajdzie pracę w strukturach europejskich.

...