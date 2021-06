Rehabilitacja pocovidowa. Dla ozdrowieńców

Przynajmniej jedna trzecia ozdrowieńców ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są związane z oddychaniem. Wielu skarży się też na zmniejszoną ogólną sprawność organizmu i tolerancję wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe, a nawet depresyjne.

Wyzdrowieć po COVID-19 to dla sporej grupy chorych zaledwie pierwszy krok do powrotu do pełni zdrowia. Zdaniem specjalistów, ponad 30 proc. ozdrowieńców zmaga się z powikłaniami. W województwie zachodniopomorskim pacjenci, którzy przeszli COVID-19, mogą już korzystać z zabiegów rehabilitacji także w gabinetach fizjoterapii, a nawet w domu.

W regionie szczecińskim zabiegi będą wykonywane w 21 placówkach - w Szczecinie (siedem placówek), w Mierzynie, Pyrzycach, Gryficach, Lipianach, Reczu (powiat choszczeński), w Świnoujściu, Barlinku i w Dębnie.

W regionie koszalińskim fizjoterapia dla pacjentów po COVID-19 będzie realizowana w Kołobrzegu, Biesiekierzu (powiat koszaliński), Szczecinku, Sławnie i Świdwinie. Trzy podmioty będą prowadzić fizjoterapię w domu pacjenta: po jednym w Szczecinie,

...