Radni chcą prohibicji. Alkohol poniżej limitu [SONDA]

No way

Zenek

2022-10-12 12:05:39

Młoda Lewica uważa za skandal zakaz nocnego sprzedawania alkoholu, stoją na stanowisku że to wymusi dojazdy samochodowe kierowców pod wpływem do sąsiednich gmin w sytuacji gdy w nocy zabraknie alkoholu. Co na to radni i mieszkańcy w blokach przy nocnej sprzedaży 24h alkoholu?