Młodzieżówka Nowej Lewicy krytykuje pomysły ograniczające sprzedaż alkoholu w Szczecinie

- Zaczną się wycieczki osób, które niedopite będą siadać za kółkiem i jeździć samochodami do innych gmin, żeby kupić alkohol - argumentuje. - Uważam, że problemu alkoholizmu wśród młodzieży nie ma. Młodzież studencka pije wtedy, kiedy ma możliwość, między zajęciami, w ramach integracji, ale nie przesłania to nauki. Problem alkoholizmu dotyczy starszych. Nie stać ich na alkohol i żerują pod sklepami, czekając, aż ktoś im ten alkohol postawi.

- Bulwary są dla szczecińskich uczniów i studentów miejscem szczególnym, z którym większość z nas wiąże miłe wspomnienia. To największe miejsce integracji w Szczecinie, a Rada Miasta proponuje jego bezpowrotne zniszczenie - mówi Jakub Kalbarczyk. - Miejsce to posiada własny regulamin i kontrolują je służby. Do nich należy zapewnienie tam bezpieczeństwa. Głosy radnych, że jest tam niebezpiecznie a nieletni piją alkohol, są tak naprawdę głosami o niekompetencji służb.

Komentarze

Zenek 2022-10-04 14:44:28 Lewica nie może już rządzić w Polsce po pierwsze ciągle jak widać od młodego myśli o piciu alkoholu a od wódki jak wiadomo rozum krótki. Po drugie jak nie ogarniają, że jak jest impreza to zawsze trzeba kupić więcej alkoholu to uważają że jak alkoholu kupią za mało to taki lewicowiec albo nie lewicowiec wsiądzie w samochód i pojedzie do sąsiedniej gminy kupić flaszkę. O niczym innym nie mysli tylko niedopity mysli o sąsiedniej gminie że tam jest w nocy gorzała. Kto ich uczy tak patrzeć na picie

Wyborca bez hejtu 2022-10-04 14:16:08 Lewica zgodnie z tradycją do picia pierwsza, a potem do roboty ostatnia. Jeżeli picie jest dla was tak inspirujące to czasem pomóżcie tym młodym koleżankom i kolegom którzy po takiej "sesji" wymagają pomocy służb medycznych i porządkowych.Ta wasza nadinterpretacja wolności osobistej i kultury poraża. Wolność to przede wszystkim odpowiedzialność za swoje czyny i zachowania, które przysługują z racji bycia wolnym człowiekiem. Jeśli po pijanemu rozbijasz butelkę o wiatę to jesteś wolny czy głupi ?

@Baba z magla 2022-10-04 14:12:34 Co prawda jesteś dobrze znanym tu trolem i nie powinno się nawet czytać twoich wpisów, ani tym bardziej na nie odpowiadać. Ale to wymaga komentarza. Piszesz "integrować się w lokalu, kawiarni jak na całym świecie" - a ja pytam: ile ty tego świata widziałaś? Bo ja sporo, odwiedziłem ponad połowę państw świata. I wiesz co? W większości krajów(poza muzułmańskimi i postsowieckimi) nie ma żadnych zakazów picia w miejscach publicznych. Daleko nie szukając, w Niemczech można pić praktycznie wszędzie.

@Wiśnia 2022-10-04 14:07:07 Co ty chlejesz, ze masz takie halucynacje? Takie rzeczy to u ciebie w domu na melinie a nie na bulwarach.

Zuza 2022-10-04 13:56:43 PIS chce żeby to miasto już kompletnie umarło, ciekawe kto będzie na wasze emerytury staruchy pracował jak młodzi wyjadą do innych, bardziej studenckich miast :)

lwica 2022-10-04 13:51:14 Choć nie przepadam za lewicą, to muszę im przyznać rację w tej kwestii. Choć nei ze wszystkim się zgodzę. Zdanie " jest tam niebezpiecznie a nieletni piją alkohol, są tak naprawdę głosami o niekompetencji służb" mija się z prawdą, bo za czystość i bezpieczeństwo na bulwarach, odpowiada administrator nabrzeża, czyli spółka miejska Żegluga Szczecińska. To w ich obowiązku jest zatrudnienie tam ochrony i pilnowanie porządku. Służby publiczne nie są od pilnowania imprez, od tego jest ochrona.

Myśl 2022-10-04 13:47:26 Czy młodym z lewicy wpaja się, że nie ma integracji społecznej bez spożywania alkoholu? Jak to się ma do lewicowego zbawiania świata? Ograniczenie sprzedaży alkoholu przyczyni się do powstania melin - tak już kiedyś było, ale będzie mniej pijaków pod licznymi w mieście sklepami z alkoholem.

ekspert 2022-10-04 13:32:20 widać po nich czemu krytykują

Simon 2022-10-04 13:26:56 Typowy prawicowy zamordyzm. Jeszcze zabrońcie ludziom oddychać.

Saba z Sawanny 2022-10-04 13:18:42 Dzisiaj jest akcja Sprzątamy dla Polski. Może tu lewico czy inni zieloni POkażcie co jest czy POwinno być ważne i POżyteczne w życiu!

zazeł 2022-10-04 13:15:19 Ten z prawej powinien znaleźć się na etykiecie taniej, dostępnej dla młodzieży wódki, a ten w środku ma szansę na doktorat poza kolejnością w którejś z nowych szczecińskich uczelenek. Z lewej przyszła noblistka.

Nie znam 2022-10-04 13:14:32 większych chlaczy jar PPRowcy i PZPRowcy po zebraniach partyjnych. Spytajcie dziadków.

Baba z magla 2022-10-04 13:13:34 Pije się w domu albo lokalu! Zofio czy młodzi muszą pić piwo? Codziennie i dużo? Po co, w jakim celu? Nie lepiej integrować się w lokalu, kawiarni jak na całym świecie? Bulwary są dla wszystkich ludzi w każdym wieku! Sofia, Sasza przypadek? Nie sądzę!

Wiśnia 2022-10-04 13:11:24 Pani Sofio, my nie chcemy idąc na spacer po Łasztowni z dziećmi widzieć chlejących, bluzgających, zaćpanych bęłkoczących. Proszę swoje hobby realizować w innych okolicznosciach przyrody na przykład prywatnie

Forever young 2022-10-04 13:08:52 Szasza Ty nadal w młodzieżówce? Zaraz będziesz przecież miał 40 lat na karku ileż można ? :)

Wacek 2022-10-04 13:03:04 To trzeba nagłaśniać, społeczeństwo musi wiedzieć kto zachęca do rozpijania młodzieży. To od moskiewskiej kacapii lewica przyniosła pijaństwo do Polski

Marcin 2022-10-04 12:59:50 Pogonić tę lewicę. Ja już za nią nie będę. Farmazony takie wygadują i robią głupoty. Zamiast trzymać z opozycja to kłócą się i zachowują jak PSL. Krzyczą że nigdy z PiS że rozliczą a za chwilę z nią głosują.

Ggh 2022-10-04 12:58:41 Buachachacha!!!!!!!

Ck 2022-10-04 12:57:52 Zabranianie picia wódki osłabia wzrost gospodarczy i jest wyraźną walką wyborczą z najlepszym rządem Rzeczypospolitej. Akcyza na pół litra czystej wódki i podatek VAT to 15 złotych. Skąd rząd weźmie kasę na pincsety i inne plusy jak kasy z wódki do budżetu nie będzie.

Kiedy młodzieżówka 2022-10-04 12:53:27 Nowej lewicy rozliczy się że starych zbrodni komunistycznych działaczy?

OTUA 2022-10-04 12:51:43 Młoda Lewica nie może połączyć faktów że picie w młodości powoduje uzaleźnienie w przyszłości. Musimy się bardzo starać w przyszłości nie sprawowali żadnych rządów. Ich polityczny dziadek czyli Miller Leszek też nie chciał połączyć faktów że gaz od Rosjan to zależność i wycofał się z rury do Norwegii i teraz cała Europa ma problem

Simca 2022-10-04 12:48:52 Lewica ma jak zwykle rację. Nie ma demokracji bez piwa i wódki!!! Puste butelki, śmieci i wymiociny na bulwarach, są symbolem wolności i przynależności do Europy.

Zuzia 2022-10-04 12:48:16 Chcą chlać na bulwarach bo nie stać ich na puby. Kto nie ma miedzi to w domu siedzi.