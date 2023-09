Pył uciążliwy dla mieszkańców. Czy będzie monitoring na prawobrzeżu Świnoujścia?

do HogoFogo

@Ala

2023-09-26 19:04:18

Ala ma kota! Weź dzbanie puknij się w pusty dzban! Toż to miasto uzdrowiskowe, dzbanico jedna! Czy widziałaś/eś jak wygląda OT Port? Gdzie są zachowane standardy? Bangladesz to słodkie porównanie. Nie wiesz, sama/sam mieszkasz w niewietrzonym, brudnym mieszkaniu to i z dzbana paruje ...pustką! Brak szkół nisko się kłania!!!