Przyrodnicy sprawdzili, jak się mają uwolnione zwierzęta. Rysie przyłapano na amorach

Program reintrodukcji rysia w Polsce Północno-Zachodniej wiąże się nie tylko z wypuszczaniem zwierząt na wolność, ale też z troską, aby jak najwięcej z nich zaadaptowało się w naturalnym środowisku. Tylko takie podejście daje szansę powstawania nowych populacji tego gatunku, a w konsekwencji skuteczną jego ochronę. Dlatego z okazji Dnia Rysia, przypadającego 11 czerwca, WWF Polska wraz z Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym (ZTP) postanowili sprawdzić, co słychać u rysi wypuszczonych na wolność w ramach tego programu.

Dawid to czteroletni ryś, który przyjechał z Niemiec i został wypuszczony na wolność w Mirosławcu pod koniec lipca 2019 r. Niedawno udało się go przyłapać na amorach z Azjatką, która podobnie jak on została uwolniona w Polsce w ramach programu reintrodukcji rysia. Program ten realizuje ZTP razem z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu przy wsparciu ekologicznej organizacji WWF Polska.

Rysie wypuszczane przez ZTP mają zakładane obroże telemetryczne, które umożliwiają przyrodnikom śledzenie, gdzie te

...