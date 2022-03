Przez „skomplikowany charakter sprawy”. Pomnik Aleksandra Doby czeka w magazynie

Pomnik wielkiego kajakarza i podróżnika Aleksandra Doby od kilku miesięcy przechowywany jest w magazynie jednej z komunalnych spółek w Policach. Ma być posadowiony nad Zalewem Szczecińskim, w Trzebieży. Gmina Police wciąż jednak czeka na pozwolenie od Wód Polskich. Te tłumaczą, że „z uwagi na skomplikowany charakter sprawy zostanie ona rozpatrzona i zakończona w późniejszym terminie…".

- Pomnik został wykonany i jest zdeponowany w magazynie, w Trans-Necie (spółka gminna - red.) - mówi Krzysztof Kuśnierz, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach. - A od jesieni ubiegłego roku trwa procedura uzyskiwania wszystkich pozwoleń na jego postawienie.

Tego rodzaju obiekt wymaga pozwolenia wodno-prawnego na usytuowanie w pasie technicznym wód. Najpierw Wody Polskie poinformowały, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy podejmą decyzję do połowy lutego, a w połowie lutego napisały, że decyzja zostanie wydana do połowy kwietnia tego roku. Czekamy na nią. Mamy nadzieję, że kolejnego przedłużenia terminu nie będzie. Gdy uzyskamy pozwolenie, to zaczniemy

...