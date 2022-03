"Hańba" na sesji Rady Miasta. Spór o sowieckie pomniki

Jedenaście głosów "za", tyle samo wstrzymujących i jeden przeciw - taki był wynik głosowania w sprawie sowieckich pomników w Szczecinie. Projekt uchwały w tej sprawie do porządku obrad wtorkowej (22 marca) sesji Rady Miasta chcieli wprowadzić radni klubu PiS. Projekt nie został więc dopuszczony, reakcją radnych PiS były okrzyki "Hańba!"

- Radni Koalicji Obywatelskiej i tzw. "Bezpartyjnych" prezydenta Krzystka nie zgodzili się na wprowadzenie do porządku obrad wniosku o przyjęcie stanowiska ws. likwidacji sowieckich upamiętnień w Szczecinie - skomentował szybko na FB radny Dariusz Matecki.

Dzień wcześniej na specjalnie zwołanej konferencji radni PiS zgłosili pomysł likwidacji 3 pomników. Argumentują, że znajdujący się na Cmentarzu Centralnym Pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich symbolizuje zwycięstwo armii radzieckiej nad armią niemiecką w drugiej wojnie światowej.

Z kolei pomnik „Poległym w Walkach o Wyzwolenie Dąbia” – położony w centrum osiedla Dąbie, to monument upamiętniający radzieckich żołnierzy. Pierwotnie, co najmniej do lat 80., nad napisem znajdowała się pięcioramienna gwiazda. Do likwidacji, jak wskazują politycy PiS, jest także pomnik Wojny Ojczyźnianej 1941 - 1945, znajdujący się na kwaterze wojennej Cmentarza Centralnego. ©℗

