Pomnik odsłonięty - oto Krzysztof Jarzyna ze Szczecina

Legendarna, choć fikcyjna postać - Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, ma już w tym mieście swój pomnik. W piątkowy wieczór 10 grudnia, mimo śnieżnej i mroźnej aury, najwięksi fani filmu "Poranek kojota" przybyli na Łasztownię na jego odsłonicie.

Pomysł, by upamiętnić "szefa wszystkich szefów", to jeden ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego z 2019 r. W kategorii zadania dzielnicowe małe Śródmieście zdobył 1020 głosów. Zgłosił go szczecinian Paweł Krzych. To włąśnie on,wspólnie z Magdaleną Błaszczyk, dyrektorką Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta, w piątkowy wieczór odsłonili pomnik.

- Tak naprawdę pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina mógł stanąć tylko w jednym mieście w Polsce - mówił Paweł Krzych. - Stwierdziłem, że warto wykorzystać tę okazję. I że może być to niekonwencjonalne podejście do tematu atrakcji turystycznej.

Konkursu na projekt instalacji artystycznej wygrały Ewa Bone i Ewa Kozubal. Obie artystki były obecne na odsłonięciu pomnika. Jak mówią, praca nad nim będzie dla nich sentymentalnym wspomnieniem. Jak wspominanie lat 90.

Pomnik stanął tuż obok innego zwycięskiego projektu zgłoszonego do SBO - wielkiego napisu SZCZECIN. W założeniu Krzysztof Jarzyna z czarną walizką ma nienachalnie królować w tłumie odwiedzających szczecińską Łasztownię.

W filmie "Poranek kojota" Krzysztof Jarzyna ze Szczecina grany przez Edwarda Linde-Lubaszenkę, pojawił się jako epizodyczny bohater. Jego postać okazała się jednak legendą i budziła respekt. Koncepcja pomnika zakłada, że "szef wszystkich szefów" będzie mógł mieć twarz każdego z nas. Pomnikowa postać nie ma bowiem twarzy, jedynie charakterystyczne ciemne okulary. Każdy zatem może stanąć za pomnikiem i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Co natychmiast wykorzystali goście piątkowej uroczystości.

(gan, tot)