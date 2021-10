Przebudowany skatepark w Policach. Korzystają do zmierzchu!

To był zwycięski projekt budżetu obywatelskiego na 2020 r. w Policach. O przebudowę skateparku starała się tutejsza młodzież. Przygotowała projekt, znalazła sprzymierzeńców i doprowadziła do jego realizacji. Przez minione wakacje nie można było z obiektu korzystać, bo właśnie trwały na nim prace budowlane. Za to od połowy września amatorzy deskorolek, rolek, rowerów BMX niemal z niego nie schodzą. Korzystają do zmierzchu.

Do pomocy przy projektowaniu modernizacji skateparku w Policach autorzy pomysłu zaprosili fachowców.

- My, jako Stowarzyszenie Sportowe „Switch", staraliśmy się pomóc Młodzieżowej Radzie Regionu w Policach wypromować ten projekt budżetu obywatelskiego, a gdy go wygrała, włączyliśmy się aktywniej i zajęliśmy koordynacją tworzenia tego skateparku - mówi Adrian Wasikowski, koordynator klubu sportowego, instruktor i członek stowarzyszenia. - Zależało nam, żeby ten obiekt spełniał określone wymogi, był po prostu dobry do użytku.

Projektował znany w kraju specjalista, który zawodowo zajmuje się wyłącznie tym tematem.

- Nasz pomysł przekazaliśmy projektantowi, a on

