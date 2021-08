Skatepark gotowy. Osiedle Majowe i ekstremalna jazda

Na osiedlu Majowym na szczecińskim prawobrzeżu powstał skatepark. Prace przy ul. Maciejowickiej ruszyły pod koniec minionego lata. Kompleks z torami dla amatorów uprawiania sportów ekstremalnych (takich jak jazda na deskorolce, BMX-ie czy wyczynowa jazda na rolkach) jest już gotowy i oddany do użytku, choć w miniony wtorek można było tam jeszcze się natknąć na tablicę budowy i taśmy wygradzające pasy poboczy ze świeżo posianą i kiełkującą trawą.

- Budowa skateparku zakończyła się miesiąc przed terminem. Wybudowany obiekt przeszedł przegląd końcowy i jest już dostępny dla mieszkańców - poinformował w miniony wtorek Andrzej Kus, rzecznik prasowy ZUK.



Kompleks został urządzony na parceli dotychczasowych nieużytków przy ul. Maciejowickiej, w bezpośrednim sąsiedztwie działającego tam od kilku lat lodowiska. Na nowym obiekcie znalazły się nie tylko przeszkody dla wyczynowców.

Na terenie o powierzchni ponad 1400 mkw. są też elementy małej architektury: ławki, trzy stoły piknikowe z siedziskami z drewna, stojaki rowerowe. Wszystko oświetlone. Pojawiły się nowe nasadzenia w postaci 15 drzew: 10 brzóz oraz 5 glediczji. Każde z nich ma co najmniej 18 centymetrów w obwodzie pnia. Część tych okazów już jednak zdążyło pożółknąć. Wygląda to tak, jakby usychały. Mimo zapowiedzi ZUK, zleceniodawcy prac, że na terenie tym znajdzie zastosowanie rozwiązanie ekologiczne w zakresie wykorzystywania deszczówki – ta miała być gromadzona w zbiornikach i służyć do podlewania roślin.

W betonowym skateparku – oprócz pagórków, zjeżdżalni, poręczy, murków, ramp i rurek – jedną z atrakcji jest tzw. bowl, czyli tor w kształcie miski. Do licznych przeszkód z betonu i stali prowadzą asfaltowe ścieżki, które jednocześnie mają być wykorzystywane przede wszystkim przez miłośników jazdy na rolkach.

Przy skateparku jest też niewielki parking z miejscami postojowymi na 10 aut. Poprowadzone zostały wszystkie niezbędne przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne oraz elektryczne. Ustawiono tam też kosze na śmieci i okazały parawan na dodatkowe większe kubły na odpady.

Koszt inwestycji zleconej przez Zakład Usług Komunalnych wyniósł ponad 2,9 mln zł. Okazał się on o ponad milion złotych wyższy od kwoty zakładanej wcześniej w budżecie na to zadanie. Prace wykonała wybrana w przetargu spółka DOMBUD z Gliwic. ©℗

