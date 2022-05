Proces w sprawie antypolicyjnego mema - znamy wyrok

Szczeciński sąd warunkowo umorzył postępowanie w sprawie Wojciecha Patyny, oskarżonego o to, że zniesławił policjanta, publikując mema nawiązującego do Strajku Kobiet. Patyna ma także zapłacić funkcjonariuszowi tysiąc złotych nawiązki. Autor grafiki ocenia ten wyrok jako sprawiedliwy.

- Nie zostałem skazany i w aktach będę figurować jako niekarany - komentuje W. Patyna. - Mieszkającego w małej miejscowości policjanta, którego wizerunku użyłem w memie, spotkały przykrości i należy mu się zadośćuczynienie. Tysiąc złotych to nie jest kwota, z powodu której będę rozdzierał szaty. Jaka z tego dla mnie i innych aktywnych internautów nauka? Bardziej uważaj, wykorzystując w swojej twórczości wizerunek konkretnej osoby.

Wcześniejsza informacja

W szczecińskim Sądzie Rejonowym rozpoczął się proces w sprawie satyrycznego mema szydzącego z zachowania policji podczas Strajku Kobiet. Autor grafiki, Wojciech Patyna, usłyszał zarzut zniesławienia, ponieważ użył w niej wizerunku prawdziwego policjanta. Sprawa toczy się z wyłączeniem jawności.

Bohaterem mema jest umundurowany funkcjonariusz siedzący naprzeciwko małej dziewczynki. Dziewczyna pyta: „Tatusiu, a mamusię też będziesz bił pałką tak jak tamtą panią na ulicy?".

W. Patyna chciał w ten sposób napiętnować zachowanie policjantów w trakcie Strajku Kobiet - według niego było zbyt brutalne.

Wydawałoby się, że to mem jak tysiące innych krążących po sieci. Problem polega na tym, że na wyszperanej w internecie fotografii jest prawdziwy funkcjonariusz. Mundurowy poczuł się urażony. W jego imieniu prokuratura postawiła W. Patynie zarzut - z artykułu 212. W akcie oskarżenia przeczytamy, że W. Patyna policjanta „poniżył i naraził na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu". Za to przestępstwo grozi do roku więzienia, choć z reguły karą jest grzywna.

- Nie chciałem nikogo

