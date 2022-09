Problemy z trzeźwością. Co dalej z prezesem SSM?

O interwencji policji w siedzibie Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pisaliśmy 22 sierpnia br. Przypomnę, że jeden z pracowników wezwał policjantów, by zbadali, czy prezes spółdzielni Wiesław B. jest trzeźwy. Przybyły dwa radiowozy i dokonano badania, które wykazało, że szef SSM był w stanie nietrzeźwości. Nieco wcześniej stracił prawo jazdy za jazdę po alkoholu.

Tekst ukazał się w dniu, kiedy odbyło się posiedzenie rady nadzorczej, której protokół jest dostępny na stronach internetowych spółdzielni. Okazuje się, że członkowie RN nie zajmowali się tą sprawą, bo nie ma o tym żadnej notatki w protokole posiedzenia rady. Z moich informacji wynika, że była na temat dyskusja, a wyjaśnień udzielał B. Nie zaprzeczył zarzutom. Tyle tylko że w protokole na temat nie ma ani słowa.

Przed posiedzeniem rady wysłałem zapytanie do jej przewodniczącego Tomasza Wieczorka o konsekwencje, jakie RN (zatrudnia prezesa) zamierza wyciągnąć w stosunku do niego. „Nawiązując do pana e-maila informuję, co następuje. Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie zwróciła się do

