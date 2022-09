Prąd niemal cztery razy droższy

@Stary

2022-09-21 20:51:40

A wiesz, że kopalnie sprzedają dalej frmom energetycznym węgiel po 300 zł. Ten syf sprowadzamy po 2400 z sortowaniem. Nasz eksport w 2021 w tym samym okresie do konca 1 pol roku wzrósl o 40% a w 2022 o kolejne 50%. Co stało sie z hałdami węgla co niby zalegał w 2020 roku? Górnicy pracują 7 dni w tygodniu od września 21. Fedrowali by nie zabrakło węgla i sprzedawali elektrowniom. One zamiast robić zapasy na zimę, przepalali go i eksportowali prąd.... bo na zachodzie dobrze płaci. No comments