Rusza Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja

W koszalińskim kinie Alternatywa rozpoczyna się we wtorek (6 bm.) o g. 17 - 19. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. W trakcie czterodniowej imprezy o statuetki Motyla powalczy 15 filmów dokumentalnych, 13 fabularnych i 6 amatorskich.

Po inauguracji odbędzie się pozakonkursowa prezentacja nakręconego w ubiegłym roku filmu Bartosza Blaschke „Sonata”. Zaplanowano też spotkanie z twórcami filmu.

Tegoroczny festiwal to także szereg wydarzeń towarzyszących. Jednym z ciekawszych będzie wystawa prac powstałych w ramach Fotokonfrontacji, które odbyły się w Dźwirzynie. To tam spotkali się niepełnosprawni modele z fotografikami. Jak zapewniają organizatorzy, wystawa to opowieść o „pięknych, silnych i inspirujących ludziach”.

Nie będzie to jedyna ekspozycja otwarta w ramach festiwalu. W trakcie imprezy przyjrzeć się będzie można pracom Stanisława Składanowskiego z Gdańska, który znany jest między innymi z tego, że w sierpniu 1980 roku uchwycił w swoim obiektywie Lecha Wałęsę skaczącego przez płot.

Organizatorzy zaplanowali również konferencję pn. „Psychologiczne aspekty niepełnosprawności”, którą przygotowano wspólnie z Fundacją na rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka z Wrocławia. W trakcie „Integracji” odbędą się panele tematyczne inspirowane przykładami osób, które na skutek wypadku lub choroby dołączyły do grona niepełnosprawnych.

W środę od g. 9.30 rozpocznie się blok filmów konkursowych. Wieczorem zaprezentowany zostanie drugi pozakonkursowy obraz „Wszystko poszło dobrze”. W czwartek od rana prezentowane będą pozostałe „walczące z sobą” filmy. Tego dnia wieczorem wyświetlony zostanie pozakonkursowy obraz „Cyrano”. W piątek po ostatnich konkursowych filmach nastąpi podsumowanie tegorocznego festiwalu i wręczenie nagród. 19. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja zwieńczy włoski film „Superbohaterowie” z 2021 roku. Szczegółowy program imprezy dostępny jest na stronie internetowej integracjatyija.pl. ©℗

