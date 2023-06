Praca, talent, wsparcie i… sukces

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych gminy Police odebrali w poniedziałek dyplomy i gratulacje za osiągnięcia w wojewódzkich kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Jeden z uczniów nagrodzony został aż sześć razy…

To uczniowie, którzy szkołę podstawową kończą w trudniejszych warunkach - w podwójnym roczniku, a więc z większą konkurencją w rekrutacji do szkół średnich. Do tego część nauki odbywali zdalnie.

- To były trudne lata, szczególnie czas pandemii - przypomniał Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM w Policach. - Edukacja zdalna to był dla was czas próby, bardzo trudnej próby. Jestem przekonany, że tę próbę zaliczyliście.

I ci, którzy w konkursach przedmiotowych odnieśli sukces, zwiększyli swoje szanse na wymarzoną szkołę.

- Laureaci tych konkursów na szczeblu wojewódzkim mają wolny wstęp do wszystkich szkół w regionie - zwracał uwagę Witold Stefański. - Nie muszą się przejmować tym, jak wypadły im egzaminy, ile jest miejsc w danej szkole. A finaliści mają dodatkowe punkty w rekrutacji.

Jeden z uczniów wystartował i odniósł sukcesy aż w sześciu

...