Praca jest, chętnych brak. Nie pomógł nawet Bangladesz

Gdyby nie było w tym kraju ukraińców, to pracodawcy dawno już zaczeliby oferować lepsze pieniądze za pracę.. bo nie byłoby chętnych. Teraz nawet ukrainiec za marne pieniądze nie będzie robił.. a do kraju wracał nie będzie bo musiałby walczyć.

Pieszy pasażer

2022-07-10 23:10:42

Nie ma pieniędzy na kierowców i motorniczych by godnie i uczciwie im płacić ale ciągle miasto ma pieniądze na ideologiczne bzdury albo na galę Fryderyków. Torowa Rewolucja też przynosi duże koszty a małe efekty. Po co było wydawac pieniądze na spotkania z Bronisławem Komorowskim zamiast dać podwyżki kierowcom? Co mieszkańcom przyniosły dobre i mądrego wypowiedzi tego skompromitowanego człowieka? Kompromitacja polega na twierdzeniach że Rosja nikomu nie zagraża i zaniechaniach w armii